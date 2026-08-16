Барко пропустит матч «Спартака» с «Балтикой» из-за повреждения реберной дуги

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не сыграет с «Балтикой» в матче 4-го РПЛ из-за повреждения реберной дуги, сообщили в пресс-службе красно-белых.

Встреча пройдет 16 августа в Калининграде и начнется в 19.30 по московскому времени.

«У Эсекьеля Барко выявлено повреждение реберной дуги. Он получает физиотерапевтическое лечение. Сроки возвращения на поле будут определены позднее. Также небольшое повреждение получил Кристофер Мартинс», — приводит ответ пресс-службы «Спартака» Metaratings.

Барко был заменен в перерыве матча третьего тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2). Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо после игры сообщил, что аргентинец не был полностью готов к матчу из-за повреждения, полученного во встрече второго тура с «Ахматом» (2:1).