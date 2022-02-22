«Химки» и «Ростов» договорились об аренде защитника Боженова

«Химки» и «Ростов» договорились об аренде защитника Кирилла Боженова, сообщает сайт подмосковной команды.

«Химки» и «Ростов» договорились об аренде защитника Кирилла Боженова ?



?? https://t.co/4csNAgOeYK pic.twitter.com/MnmtiB9xDv — ФК «Химки» (@fc_khimki) February 22, 2022

Кирилл Боженов начал карьеру во взрослом футболе в составе «Химок» в 2018 году, дебютировав в чемпионате ФНЛ. Защитник помог команде завоевать серебряные медали в розыгрыше Кубка России-2019/20 и выйти в Тинькофф РПЛ.

После первого полноценного сезона в РПЛ Боженов перешел в «Ростов», но продолжил выступать за «Химки» на правах аренды до декабря 2021 года. В межсезонье клубы договорились о новом арендном соглашении до конца сезона.