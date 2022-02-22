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«Химки» и «Ростов» договорились об аренде защитника Боженова

Иван Шитик
Корреспондент
Кирилл Боженов.
Фото ФК «Химки».

«Химки» и «Ростов» договорились об аренде защитника Кирилла Боженова, сообщает сайт подмосковной команды.

Кирилл Боженов начал карьеру во взрослом футболе в составе «Химок» в 2018 году, дебютировав в чемпионате ФНЛ. Защитник помог команде завоевать серебряные медали в розыгрыше Кубка России-2019/20 и выйти в Тинькофф РПЛ.

После первого полноценного сезона в РПЛ Боженов перешел в «Ростов», но продолжил выступать за «Химки» на правах аренды до декабря 2021 года. В межсезонье клубы договорились о новом арендном соглашении до конца сезона.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/fevral/khimki-arendovali-kirilla-bozhenova-do-kontsa-sezona/
ФК Ростов
ФК Химки
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