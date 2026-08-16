«Зенит» разгромил «Динамо», Соболев оформил дубль

«Зенит» на своем поле обыграл «Динамо» в матче 4-го тура чемпионата России — 3:0.

В первом тайме оба гола сине-бело-голубых забил Александр Соболев — он отличился с пенальти и с игры. Во втором эпизоде ему ассистировал Максим Глушенков, который на 87-й минуте забил третий гол в ворота гостей ударом со штрафного.

Главный арбитр Артем Чистяков на 27-й минуте назначил 11-метровый в пользу хозяев после подсказки видеоассистентов Павла Кукуяна и Евгения Кукуляка и просмотра повторов за то, что защитник «Динамо» Давид Рикардо ударил Соболева в опорную правую ногу.

«Зенит» набрал 9 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. «Динамо» с 4 очками располагается на 10-й строчке.

В следующем туре РПЛ питерцы 23 августа на выезде сыграют против «Спартака», а бело-голубые в этот же день примут «Родину».