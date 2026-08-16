«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: Агаларов довел счет до разгромного

Махачкалинское «Динамо» забило четвертый гол в матче против «Крыльев Советов» в 4-м туре РПЛ — 4:1.

В концовке встречи забил Гамид Агаларов.