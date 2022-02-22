Полярус и Харин вернулись к тренировкам в общей группе «Ахмата»

«Ахмат» продолжает подготовку к первой официальной игре в 2022 году, сообщает пресс-служба клуба.

Команда перешла на режим по одной тренировке в день. В общую группу вернулись полузащитники Артем Полярус и Евгений Харин.

«Ахмат» завершит сборы 24 февраля и на своей домашней базе продолжит подготовку к матчу с «Уфой».

«Ахмат» будет принимать «Уфу» 27 февраля в рамках 19-го тура Тинькофф РПЛ.