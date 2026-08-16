Семак — о пенальти в ворота «Динамо»: «Касание было. Если вчера поставили, то почему сегодня не ставить?»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал пенальти в ворота московского «Динамо» в матче 4-го тура РПЛ.

В воскресенье, 16 августа, сине-бело-голубые на своем поле разгромили динамовцев со счетом 3:0. На 27-й минуте главный арбитр Артем Чистяков после вмешательства ВАР и просмотра повторов назначил 11-метровый в пользу «Зенита» за то, что защитник «Динамо» Давид Рикардо ударил нападающего хозяев Александра Соболева в опорную правую ногу. Соболев реализовал этот пенальти.

«А как вы относитесь ко вчерашнему пенальти на Лусиано в ЦСКА? По мне так, естественно, нужна последовательность во всех решениях арбитра. Прошел тур, судьи собрались, [решили] давайте такие ставить, и вопросов нет. Если вчера поставили, то почему сегодня не ставить? Касание было? Было. Или мы не ставим такие, или ставим. То же самое касаемо рук и карточек. Если за одно ты удаляешь... сегодня можно было и Касереса удалить. Простил же его арбитр. Имел основания? Более чем. Не удалил, значит, пощадил. Такой уровень борьбы выбрал для себя арбитр», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

«Зенит» набрал 9 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. В следующем туре РПЛ питерцы 23 августа на выезде сыграют против «Спартака».