«Балтика» — «Спартак»: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Балтика» и «Спартак» сыграют в матче 4-го тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 в воскресенье, 16 августа. Игра пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

16 августа, 19:30. Ростех Арена (Калининград)

Матч можно будет посмотреть на платном телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Старт эфира — в 19.25 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за стартовыми составами, статистикой, основными событиями и результатом игры «Балтика» — «Спартак» можно будет в матч-центре на нашем сайте.

В этом сезоне РПЛ «Балтика» набрала шесть очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Спартак» тоже набрал шесть очков и располагается на 3-й строчке, опережая калининградцев по количеству забитых и пропущенных голов.

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