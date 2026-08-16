Карседо рассказал о травмах Барко и Мартинса после победы «Спартака» над «Балтикой»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после победы над «Балтикой» (2:1) в 4-м туре РПЛ ответил на вопросы о травмах полузащитников Эсекьеля Барко и Кристофера Мартинса.

Оба игрока не попали в заявку на игру.

— Насколько серьезные травмы у Барко и Мартинса? Есть ли еще повреждения после матча?

— Когда идет много матчей подряд — скоро, кстати, будут еще два матча за одну неделю — могут быть разные ситуации. Футболисты получают удары. Могут быть какие-то повреждения. Поберегли Барко и Мартинса. На самом деле, у Солари тоже был ушиб в предыдущей игре. Это футбол, так бывает. У нас есть замечательный медицинский штаб, который постарается сделать все, чтобы ребята вернулись в строй как можно скорее.

— Насколько реально восстановление Барко к матчу с «Зенитом»? Если посмотреть в интернете, то восстановление может идти до нескольких месяцев.

— Нет-нет, о таких сроках речи точно не идет. У него был удар в ребра. Сейчас он в процессе восстановления. В прошлой игре не был готов на 100 процентов. Мартинс тоже. Поэтому мы постараемся сделать все, чтобы как можно скорее вернуть их в строй. У Мартинса тоже был сильный удар. Восстанавливаемся, — сказал Карседо на пресс-конференции.

После победы над «Балтикой» красно-белые с 9 очками занимают третье место в РПЛ перед 5-м туром.