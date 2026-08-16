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16 августа, 22:27

Карседо рассказал о травмах Барко и Мартинса после победы «Спартака» над «Балтикой»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после победы над «Балтикой» (2:1) в 4-м туре РПЛ ответил на вопросы о травмах полузащитников Эсекьеля Барко и Кристофера Мартинса.

Оба игрока не попали в заявку на игру.

— Насколько серьезные травмы у Барко и Мартинса? Есть ли еще повреждения после матча?

— Когда идет много матчей подряд — скоро, кстати, будут еще два матча за одну неделю — могут быть разные ситуации. Футболисты получают удары. Могут быть какие-то повреждения. Поберегли Барко и Мартинса. На самом деле, у Солари тоже был ушиб в предыдущей игре. Это футбол, так бывает. У нас есть замечательный медицинский штаб, который постарается сделать все, чтобы ребята вернулись в строй как можно скорее.

— Насколько реально восстановление Барко к матчу с «Зенитом»? Если посмотреть в интернете, то восстановление может идти до нескольких месяцев.

— Нет-нет, о таких сроках речи точно не идет. У него был удар в ребра. Сейчас он в процессе восстановления. В прошлой игре не был готов на 100 процентов. Мартинс тоже. Поэтому мы постараемся сделать все, чтобы как можно скорее вернуть их в строй. У Мартинса тоже был сильный удар. Восстанавливаемся, — сказал Карседо на пресс-конференции.

После победы над «Балтикой» красно-белые с 9 очками занимают третье место в РПЛ перед 5-м туром.

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Хуан Карлос Карседо
Эсекьель Барко
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак 1 : 2
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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