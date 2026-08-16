Карседо рассказал о травмах Барко и Мартинса после победы «Спартака» над «Балтикой»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после победы над «Балтикой» (2:1) в 4-м туре РПЛ ответил на вопросы о травмах полузащитников Эсекьеля Барко и Кристофера Мартинса.
Оба игрока не попали в заявку на игру.
— Насколько серьезные травмы у Барко и Мартинса? Есть ли еще повреждения после матча?
— Когда идет много матчей подряд — скоро, кстати, будут еще два матча за одну неделю — могут быть разные ситуации. Футболисты получают удары. Могут быть какие-то повреждения. Поберегли Барко и Мартинса. На самом деле, у Солари тоже был ушиб в предыдущей игре. Это футбол, так бывает. У нас есть замечательный медицинский штаб, который постарается сделать все, чтобы ребята вернулись в строй как можно скорее.
— Насколько реально восстановление Барко к матчу с «Зенитом»? Если посмотреть в интернете, то восстановление может идти до нескольких месяцев.
— Нет-нет, о таких сроках речи точно не идет. У него был удар в ребра. Сейчас он в процессе восстановления. В прошлой игре не был готов на 100 процентов. Мартинс тоже. Поэтому мы постараемся сделать все, чтобы как можно скорее вернуть их в строй. У Мартинса тоже был сильный удар. Восстанавливаемся, — сказал Карседо на пресс-конференции.
После победы над «Балтикой» красно-белые с 9 очками занимают третье место в РПЛ перед 5-м туром.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|3 : 0
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|1 : 4
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|1 : 2
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0