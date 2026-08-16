«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: хозяева остались вдесятером после удаления Чинеду

«Крылья Советов» остались в меньшинстве в матче против махачкалинского «Динамо» в 4-м туре РПЛ.

На 84-й минуте красную карточку за фол в атаке получил Джеффри Чинеду.