Семак объяснил, почему Мостовой не вышел на матч с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, почему полузащитник команды Андрей Мостовой не получил игрового времени в матче 4-го тура РПЛ с московским «Динамо».

В воскресенье, 16 августа, сине-бело-голубые на своем поле разгромили соперника со счетом 3:0.

«Сегодня не только Андрей, еще и Луис Энрике не вышел. Исходя из того, как складывался матч, мы посчитали, что нужно больше усиливать центральную зону, потому что Роман Вега сыграл хорошо. По движению сегодня очень сильно устали и Вендел, и Педро, и Барриос. Поэтому, на наш взгляд, замены сегодня требовались в другую зону. Будут следующие матчи у Андрея, у других игроков, которые сегодня не вышли, чтобы проявить себя. В предыдущих матчах, когда Андрей выходил, к сожалению, не так хорошо по качеству. Нужно заслужить выход на поле. Тренировался хорошо. Думаю, в следующем матче выйдет и покажет, на что способен», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

В сезоне-2026/27 28-летний Мостовой сыграл только в одном матче за питерскую команду в чемпионате России.