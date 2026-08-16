Гол Солари принес «Спартаку» победу над «Балтикой», Угальде забил с передачи Даку

«Спартак» на выезде обыграл «Балтику» в матче 4-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 20-й минуте открыл форвард «Спартака» Манфред Угальде. Голевую передачу ему отдал новичок красно-белых Мирлинд Даку. Спустя три минуты калининградцы отыгрались — отличился Николай Титков.

Победу «Спартаку» принес гол Пабло Солари на 49-й минуте.

«Спартак» одержал третью победу в четырех турах на старте сезона и с 9 очками поднялся на третье место в РПЛ. «Балтика» (6 очков) идет шестой в турнирной таблице.