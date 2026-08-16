Махачкалинское «Динамо» разгромило «Крылья» и одержало третью победу в 4-х турах

Махачкалинское «Динамо» на выезде одержало крупную победу над «Крыльями Советов» в матче 4-го тура РПЛ — 4:1.

По голу у гостей забили Андрес Аларкон (5-я минута), Никита Глушков (22-я), Даниил Лесовой (77-я) и Гамид Агаларов (90+3-я). Единственный мяч самарцев в активе Ивана Олейникова (27-я).

В концовке встречи хозяева остались вдесятером — красную карточку за фол в атаке получил Джеффри Чинеду.

«Динамо» одержало третью победу в четырех турах на старте сезона и с 9 очками поднялось на третье место в РПЛ. «Крылья» (2 очка) идут на 14-й позиции в турнирной таблице.

В следующем туре махачкалинцы дома сыграют с «Краснодаром», а «Крылья» встретятся с «Акроном». Обе игры пройдут 23 августа.