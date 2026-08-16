Махачев: «Россия — номер один в мире! Все рекорды мы побьем!»

Российский боец Ислам Махачев поделился эмоциями после победы в главном бою турнира UFC 330 в Филадельфии за пояс в полусреднем весе над ирландцем Иэном Мачадо Гэрри.

«Мы, Россия, доказали, что мы — номер один в мире! Все рекорды мы побьем!» — сказал 34-летний спортсмен после боя.

Титульный бой с Гэрри в полусреднем весе продолжался все пять раундов и завершился победой Махачева единогласным решением судей — 49:46, 49:46, 49:47.

Махачев в профессиональных ММА одержал 29 побед в 30 поединках при 1 поражении. У него 17 побед подряд в UFC.