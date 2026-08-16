Карседо: «Спартаку» нужно было не уступить «Балтике» в дуэлях и агрессивности. Команда показала характер»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги матча против «Балтики» (2:1) в 4-м туре РПЛ.

— Есть такое выражение: клин вышибают клином. Казалось, что вы одержали победу над «Балтикой» ее же оружием. Согласны?

— В каких-то моментах могу согласиться, что нам действительно нужно было показать в каких-то компонентах уровень не ниже, чем «Балтика». Речь идет и о дуэлях, и об агрессивности. Мы и так изначально знали, что нужно выдержать этот баланс и уже потом за счет своих качеств прибавлять. В целом, по первому тайму: провели его достаточно хорошо, держали мяч, контролировали, переводили с одного фланга на другой. «Балтика» прессинговала не так успешно, как обычно. Удалось забить гол, было еще несколько моментов. После пропущенного мяча команда тоже показала характер. Мы добились победы, — сказал Карседо на пресс-конференции.

После победы над «Балтикой» красно-белые с 9 очками занимают третье место в РПЛ перед 5-м туром.