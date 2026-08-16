Тюкавин — про жест после матча с «Зенитом»: «Недокрутил «victory»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин объяснил жест после матча 4-го тура чемпионата России с «Зенитом». По словам футболиста, он не показывал «стрелку».

Игра команд прошла в воскресенье, 16 августа, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 3:0.

«Недокрутил жест «victory». Показывал его знакомому», — приводит «РБ Спорт» слова Тюкавина.

Тюкавин выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. В сезоне-2026/27 24-летний форвард провел 5 матчей за бело-голубых во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей. Ранее СМИ сообщали об интересе к Тюкавину со стороны «Зенита».