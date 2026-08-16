«Балтика» — «Спартак»: хозяева сравняли счет

«Балтика» сравняла счет в матче против «Спартака» в 4-м туре РПЛ — 1:1.

На 23-й минуте отличился Андрей Мендель.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.