«Балтика» — «Спартак»: между командами случилась потасовка

Между игроками «Балтики» и «Спартака» случилась потасовка во втором тайме матча 4-го тура РПЛ.

После контакта между Жедсоном Фернандешем и Николаем Титковым на половине поля «Спартака» между игроками обеих команд завязался конфликт.

В результате потасовки желтые карточки получили трое игроков «Спартака» — Жедсон, Кристофер Ву и Манфред Угальде, а также Титков из «Балтики».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.