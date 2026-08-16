«Балтика» — «Спартак»: ничья после первого тайма

«Балтика» и «Спартак» завершили вничью первый тайм матча 4-го тура РПЛ — 1:1.

Счет на 20-й минуте с передачи новичка «Спартака» Мирлинда Даку открыл Манфред Угальде. Калининградцы отыгрались спустя три минуты, забил Андрей Мендель.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.