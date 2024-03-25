Газзаев о Конате: «Он видит себя в одном из европейских чемпионатов»

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев поделился мнением о дальнейшем будущем в команде нападающего Мохамеда Конате.

Контракт 26-летнего футболиста с грозненцами рассчитан до конца сезона-2023/24.

«С Конате и его представителем мы разговариваем уже полтора года. У клуба есть желание сохранить его, но у Конате, видимо, другие планы. Он видит себя в одном из европейских чемпионатов», — цитирует Газзаева Metaratings.ru.

Конате перешел в «Ахмат» летом 2021 года на правах свободного агента. Всего за команду он сыграл 79 матчей, забил 28 голов и отдал 2 результативных передачи. Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Химок», «Урала», «Тамбова», «Пюника» и «Гомеля».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Конате в 2,5 миллиона евро.