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25 марта, 21:55

Газзаев о Конате: «Он видит себя в одном из европейских чемпионатов»

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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев поделился мнением о дальнейшем будущем в команде нападающего Мохамеда Конате.

Контракт 26-летнего футболиста с грозненцами рассчитан до конца сезона-2023/24.

«С Конате и его представителем мы разговариваем уже полтора года. У клуба есть желание сохранить его, но у Конате, видимо, другие планы. Он видит себя в одном из европейских чемпионатов», — цитирует Газзаева Metaratings.ru.

Конате перешел в «Ахмат» летом 2021 года на правах свободного агента. Всего за команду он сыграл 79 матчей, забил 28 голов и отдал 2 результативных передачи. Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Химок», «Урала», «Тамбова», «Пюника» и «Гомеля».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Конате в 2,5 миллиона евро.

Источник: Metaratings.ru
Мохамед Конате
РПЛ
ФК Ахмат
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
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Факел – Оренбург
 - : -
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