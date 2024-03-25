Силкин считает, что матчи 22-го тура РПЛ нужно проводить со зрителями

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин оценил возможные ограничения посещаемости матчей 22-го тура РПЛ в связи с терактом в Подмосковье.

«Футбол прежде всего для болельщиков, поэтому 22-й тур РПЛ надо проводить со зрителями. Надо ли всем клубам РПЛ взять пример с «Зенита» и отправить все деньги с матчей пострадавшим и семьям погибших от теракта? Мы не знаем финансовую ситуацию в других командах. Если бы была возможность, все клубы РПЛ последовали бы примеру «Зенита», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Матчи 22-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Игры пройдут с 29 по 31 марта. Меры безопасности будут усилены, решение об ограничении посещаемости примут власти в регионах.