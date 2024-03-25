В «Зените» заявили, что никто из легионеров клуба не высказывал желание покинуть Россию

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, что ни один иностранный игрок, выступающий за петербургский клуб, не изъявлял желание покинуть Россию после теракта в Подмосковье.

На данный момент за сине-бело-голубых выступают 11 легионеров, а именно защитники Нино, Дуглас Сантос, Родригао и Страхиня Эракович, полузащитники Вильмар Барриос, Вендел и Клаудиньо, а также нападающие Вильсон Изидор, Педро, Густаво Мантуан, Артур и Матео Кассьерра. При этом Клаудиньо получил гражданство РФ в феврале 2023 года.

«Ни один легионер «Зенита» не высказывал желание уехать из России», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

После 20 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков.

30 марта петербуржцы проведут выездной матч с «Крыльями Советов». Начало — в 14.00 мск.