«Спартак» — «Урал»: Дуарте заменен в перерыве из-за рассечения

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте не смог продолжить игру с «Уралом» в 22-м туре РПЛ.

24-летний парагваец получил рассечение в результате столкновения головами в концовке первого тайма. В перерыве его заменил Никита Чернов.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.