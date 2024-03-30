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Сегодня, 20:05

Деменко заявил, что матч «Краснодара» с «Локомотивом» будет очень тяжелым

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ с «Локомотивом». Игра состоится завтра на «РЖД Арене».

— «Краснодару» на руку ничья в Самаре. Сейчас все будет зависеть от команды Мусаева. Матч с «Локомотивом» будет очень тяжелым. Мотивировать футболистов точно не надо на эту игру.

— Приход Мусаева — это эмоциональный подъем для команды?

— Тяжело сказать, потому что Мусаева давно не было в клубе. Да, он был в структуре «Краснодара», всех знает, но тактика команды меняется. Мне будет интересно посмотреть, что Мусаев сделает. Думаю, не будет каких-то серьезных изменений, — цитирует Деменко «РБ Спорт».

На данный момент «Краснодар» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» идет на пятой позиции (32 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-krasnodaru-na-ruku-nich-ya-v-samare-no-match-s-lokomotivom-budet-ochen-tyazhely-m/
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ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 18 1 5
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