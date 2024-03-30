ЦСКА идет на рекорд по потерянным победам в этом сезоне РПЛ
В матче 22-го тура ЦСКА не смог победить «Сочи», не удержав преимущество в два мяча.
Армейцы уже в восьмой раз в нынешнем чемпионате потеряли очки в шедшей по их сценарию игре. Красно-синие позволили «Динамо» одержать две волевые победы, а «Оренбургу» (дважды), «Зениту», «Спартаку», «Факелу» и «Сочи» добыть ничьи.
Особенно невезучим оказался Антон Заболотный, четырежды выводивший москвичей вперед. По разу победных мячей лишились Мойзес, Милан Гайич, Виктор Давила и Тамерлан Мусаев.
Все матчи чемпионата-2023/24, в которых ЦСКА вел в счете и не смог победить
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
19.08.2023
|
Динамо (г)
|
1:2
|
Заболотный, 6' (1:0). Нгамале, 46' (1:1). Смолов, 83' (1:2)
|
25.08.2023
|
Оренбург (г)
|
1:1
|
Мойзес, 49' (1:0). Вера, 70' (1:1)
|
03.09.2023
|
Зенит (д)
|
1:1
|
Заболотный, 4' (1:0). Дуглас Сантос, 88' (1:1)
|
08.10.2023
|
Спартак (г)
|
2:2
|
Гайич, 31' (1:0). Промес, 40' (1:1). Гайич, 60 (2:1). Медина, 90+7' (2:2)
|
11.11.2023
|
Факел (г)
|
1:1
|
Давила, 10' (1:0). Божин, 90+3' (1:1)
|
25.11.2023
|
Динамо (д)
|
2:3
|
Бителло, 7' (0:1). Файзуллаев, 23' (1:1). Заболотный, 40' (2:1). Бителло, 54' (2:2). Тюкавин, 74' (2:3)
|
02.03.2024
|
Оренбург (д)
|
1:1
|
Мусаев, 81' (1:0). Перес, 90+4' (1:1)
|
30.03.2024
|
Сочи (г)
|
2:2
|
Чистяков, 16 — в свои ворота (1:0). Заболотный, 46' (2:0). Гуарирапа, 50' (2:1). Крамарич, 73' (2:2)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
8
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
9
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|18
|1
|5