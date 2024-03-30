ЦСКА идет на рекорд по потерянным победам в этом сезоне РПЛ

В матче 22-го тура ЦСКА не смог победить «Сочи», не удержав преимущество в два мяча.

Армейцы уже в восьмой раз в нынешнем чемпионате потеряли очки в шедшей по их сценарию игре. Красно-синие позволили «Динамо» одержать две волевые победы, а «Оренбургу» (дважды), «Зениту», «Спартаку», «Факелу» и «Сочи» добыть ничьи.

Особенно невезучим оказался Антон Заболотный, четырежды выводивший москвичей вперед. По разу победных мячей лишились Мойзес, Милан Гайич, Виктор Давила и Тамерлан Мусаев.

Все матчи чемпионата-2023/24, в которых ЦСКА вел в счете и не смог победить