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Сегодня, 20:15

ЦСКА идет на рекорд по потерянным победам в этом сезоне РПЛ

Кирилл Бурдаков
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В матче 22-го тура ЦСКА не смог победить «Сочи», не удержав преимущество в два мяча.

Армейцы уже в восьмой раз в нынешнем чемпионате потеряли очки в шедшей по их сценарию игре. Красно-синие позволили «Динамо» одержать две волевые победы, а «Оренбургу» (дважды), «Зениту», «Спартаку», «Факелу» и «Сочи» добыть ничьи.

Особенно невезучим оказался Антон Заболотный, четырежды выводивший москвичей вперед. По разу победных мячей лишились Мойзес, Милан Гайич, Виктор Давила и Тамерлан Мусаев.

Все матчи чемпионата-2023/24, в которых ЦСКА вел в счете и не смог победить

Дата

Соперник

Счет

Голы

19.08.2023

Динамо (г)

1:2

Заболотный, 6' (1:0). Нгамале, 46' (1:1). Смолов, 83' (1:2)

25.08.2023

Оренбург (г)

1:1

Мойзес, 49' (1:0). Вера, 70' (1:1)

03.09.2023

Зенит (д)

1:1

Заболотный, 4' (1:0). Дуглас Сантос, 88' (1:1)

08.10.2023

Спартак (г)

2:2

Гайич, 31' (1:0). Промес, 40' (1:1). Гайич, 60 (2:1). Медина, 90+7' (2:2)

11.11.2023

Факел (г)

1:1

Давила, 10' (1:0). Божин, 90+3' (1:1)

25.11.2023

Динамо (д)

2:3

Бителло, 7' (0:1). Файзуллаев, 23' (1:1). Заболотный, 40' (2:1). Бителло, 54' (2:2). Тюкавин, 74' (2:3)

02.03.2024

Оренбург (д)

1:1

Мусаев, 81' (1:0). Перес, 90+4' (1:1)

30.03.2024

Сочи (г)

2:2

Чистяков, 16 — в свои ворота (1:0). Заболотный, 46' (2:0). Гуарирапа, 50' (2:1). Крамарич, 73' (2:2)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
4
2
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 18 1 5
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