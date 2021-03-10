«Спартак»: «Twitter в России стал таким же медленным, как защитники «Краснодара»
12:57
«Спартак» в англоязычном Twitter отреагировал на новость о замедлении работы соцсети в РФ.
«Twitter в России стал таким же медленным, как защитники «Краснодара» в прошлое воскресенье», — говорится в сообщении.
С 10 марта Роскомнадзор объявил о принятии мер по первичному замедлению скорости работы Twitter на 100 процентах мобильных и 50 процентах стационарных устройств в связи с тем, что ресурс нарушил российское законодательство.
7 марта «Спартак» одержал разгромную победу над «Краснодаром» со счетом 6:1. При этом «быки» пропустили самое большое количество мячей в одном матче.
Twitter is «being slowed' in Russia just like Krasnodar defenders last Sunday.— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) March 10, 2021
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