Роскомнадзор принял решение замедлить скорость работы Twitter в РФ

Роскомнадзор 10 марта объявил о принятии мер по первичному замедлению скорости работы Twitter на 100 процентах мобильных и 50 процентах стационарных устройств в связи с тем, что ресурс нарушил российское законодательство.

«С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно: первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту», — говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что Twitter могут заблокировать в случае продолжения игнорирования требований закона до тех пор, пока соцсеть не удалит призывы к совершению самоубийств совершеннолетними, информацию об использовании наркотических средств и порнографии.