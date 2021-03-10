Онопко рассказал, отчего может раскиснуть Щенников

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о проблемах защитника армейцев Георгия Щенникова.

— Не находите, что несколько сдал Щенников, которому одно время прочили место в сборной?

— Жора, как и Васин, из невезучих. У него проблемы с голеностопом. Его лечение последний раз на три месяца лишило парня футбола. Но когда Щенников в порядке, то это работоспособный, грамотный защитник, с отличным дриблингом и великолепной левой ногой. Возможно, моментами ему не хватает характера и порой он теряется, если кто-то на поле в горячке накричит на него. Помню меня наоборот это всегда подстегивало. А Георгий может скиснуть. Но он уже не один сезон помогает ЦСКА и наверняка будет ему очень полезен и в будущем.

В сезоне-2020/21 Щенников провел 19 матчей за ЦСКА. На счету 29-летнего россиянина 1 результативная передача и 2 желтых карточки.

(Александр Львов)

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