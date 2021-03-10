Онопко уверен, что Фукс еще себя покажет в ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко выразил уверенность в том, что защитник армейцев Бруно Фукс еще проявит себя в составе красно-синих.

— Что скажете о бразильце Фуксе, купленном почти за десяток миллионов, но которого что-то не видно в составе?

— О цене говорить не буду — не моя тема. Но на меня бразилец сразу произвел приятное впечатление — быстрый, маневренный, думающий, что особенно ценно для центрального защитника. Благодаря Фернандесу, который в команде его опекает, быстро вошел в коллектив и уже пытается говорить по русски. К сожалению, в матче с «Ахматом» за десять минут на поле он травмировал мышцу бедра. В свое время такая же болячка не давала покоя Юре Никифорову. Но у того был сильный ушиб, а у Фукса разрыв. И это может перейти в хронику. Перед «Ростовом» он уже начал работать в общей группе, а потом случился рецидив. Но Бруно чуть за двадцать. В такие годы справляются и с более серьезными неприятностями. А потому я не на стороне тех, кто считает покупку бразильца поспешной и неоправданной.

Фукс перешел в ЦСКА из «Интернасьонала» в августе 2020 года, портал Transfermarkt.com оценил сделку в 8 миллионов евро. 21-летний бразилец провел 12 минут в составе армейцев, после чего получил травму и не появлялся на поле.

(Александр Львов)

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