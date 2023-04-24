«Спартак» — «Краснодар»: Безбородов ошибочно пропустил фол Рамиреса. Пенальти назначен правильно

На 61-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» арбитр Владислав Безбородов ошибся, не зафиксировав нарушение правил со стороны Кристиана Рамиреса. Краснодарец ударил Александра Соболева левой ногой по правой ноге и сбил его.

Судья продолжил игру, но уже вскоре вмешались видеоассистенты Иван Сиденков и Дмитрий Чельцов. После этого Безбородов посмотрел видеозапись и исправил свою ошибку, наказав Рамиреса 11-метровым ударом.

«Спартак» — «Краснодар».

«Спартак» — «Краснодар».