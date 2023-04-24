«Спартак» — «Краснодар»: Безбородов ошибочно пропустил фол Рамиреса. Пенальти назначен правильно
На 61-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» арбитр Владислав Безбородов ошибся, не зафиксировав нарушение правил со стороны Кристиана Рамиреса. Краснодарец ударил Александра Соболева левой ногой по правой ноге и сбил его.
Судья продолжил игру, но уже вскоре вмешались видеоассистенты Иван Сиденков и Дмитрий Чельцов. После этого Безбородов посмотрел видеозапись и исправил свою ошибку, наказав Рамиреса 11-метровым ударом.
«Спартак» — «Краснодар».
«Спартак» — «Краснодар».
«Спартак» — «Краснодар».
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
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|Ростов
|24
|14
|7
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|43-31
|49
|
3
|Спартак
|24
|14
|6
|4
|54-31
|48
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|24
|11
|5
|8
|52-40
|38
|
8
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|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
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|31
|
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|24
|8
|5
|11
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|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
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30 тур
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|1 : 3
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|1 : 0
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|1 : 1
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|4 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4
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