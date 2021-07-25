«Спартак» и Соболев ведут переговоры о новом контракте

Как стало известно «СЭ», «Спартак» и Александр Соболев ведут переговоры о новом контракте на улучшенных для игрока условиях.

Нынешнее соглашение 24-летнего форварда с красно-белыми рассчитано до лета 2024 года.

За «Спартак» он играет с 2020 года, куда перешел из «Крыльев Советов». В составе московской команды он провел 38 матчей во всех турнирах и забил 18 мячей.