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«Спартак» и Соболев ведут переговоры о новом контракте

10:15
Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», «Спартак» и Александр Соболев ведут переговоры о новом контракте на улучшенных для игрока условиях.

Нынешнее соглашение 24-летнего форварда с красно-белыми рассчитано до лета 2024 года.

За «Спартак» он играет с 2020 года, куда перешел из «Крыльев Советов». В составе московской команды он провел 38 матчей во всех турнирах и забил 18 мячей.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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