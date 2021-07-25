«Спартак» обратился к болельщикам: «В следующих матчах приложим все усилия, чтобы порадовать вас»
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«Спартак» после поражения от «Рубина» (0:1) в первом туре Тинькофф РПЛ обратился к болельщикам.
«Красно-белые, спасибо за поддержку. Вы, как и всегда, были шикарны. В следующих матчах приложим все усилия, чтобы порадовать вас», — говорится в сообщении клуба в Twitter.
Красно-белые, спасибо за поддержку. Вы, как и всегда, были шикарны ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 24, 2021
В следующих матчах приложим все усилия, чтобы порадовать вас ?? pic.twitter.com/qlChJUKGI6
В следующем туре «Рубин» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом», а «Спартак» в Самаре встретится с «Крыльями Советов».
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