«Спартак» обратился к болельщикам: «В следующих матчах приложим все усилия, чтобы порадовать вас»

«Спартак» после поражения от «Рубина» (0:1) в первом туре Тинькофф РПЛ обратился к болельщикам.

«Красно-белые, спасибо за поддержку. Вы, как и всегда, были шикарны. В следующих матчах приложим все усилия, чтобы порадовать вас», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Красно-белые, спасибо за поддержку. Вы, как и всегда, были шикарны ?



В следующих матчах приложим все усилия, чтобы порадовать вас ?? pic.twitter.com/qlChJUKGI6 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 24, 2021

В следующем туре «Рубин» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом», а «Спартак» в Самаре встретится с «Крыльями Советов».