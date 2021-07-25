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«Спартак» обратился к болельщикам: «В следующих матчах приложим все усилия, чтобы порадовать вас»

01:17
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«Спартак» после поражения от «Рубина» (0:1) в первом туре Тинькофф РПЛ обратился к болельщикам.

«Красно-белые, спасибо за поддержку. Вы, как и всегда, были шикарны. В следующих матчах приложим все усилия, чтобы порадовать вас», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

В следующем туре «Рубин» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом», а «Спартак» в Самаре встретится с «Крыльями Советов».

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Сергей Разин все материалы автора

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