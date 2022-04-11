Видеообзор всех матчей 24-го тура РПЛ

Появился видеообзор всех матчей 24-го тура чемпионата России по футболу

Вчера, 10 апреля, завершился 24-й тур Тинькофф чемпионата России. Предлагаем вам ознакомиться с видеообзорами прошедших игр РПЛ.

Лидирует в турнирной таблице РПЛ «Зенит» с 52 очками. На второй строчке располагается «Динамо» (49 баллов). На 16-м месте — «Арсенал» (21).