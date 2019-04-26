Совет директоров "Спартака" выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову, сообщается на официальном сайте красно-белых. Под руководством этого специалиста будет формироваться состав команды на следующий сезон.

- Совет директоров видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного привести "Спартак" к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников, - говорится в сообщении пресс-службы.

Кононов возглавил "Спартак" в ноябре 2018 года. Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. В четверг москвичи разгромно проиграли тульскому "Арсеналу" в матче 25-го тура премьер-лиги.

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