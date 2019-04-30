КДК РФС по итогам матчей 25-го тура премьер-лиги выписал ряд штрафов клубам. О наказании сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Крылья Советов" – "Урал": болельщики "Крыльев" скандировали нецензурные выражения, самарский клуб оштрафован на 50 тысяч рублей.

"Енисей" – "Оренбург": болельщики "Енисея" демонстрировали несогласованный баннер, штраф – 25 тысяч штраф, за скандирование – 40 тысяч.

"По этому матчу еще один вопрос перенесен на следующее заседание: старший тренер "Оренбурга" Ильшат Айткулов был удален за нецензурную брань в адрес первого помощника. Хотели бы, чтобы судья Антон Кобзев принял участие в заседании", – сказал Григорьянц. (РИА "Новости")

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