Стали известны стартовые составы "Анжи" и "Ростова" на матч 26-го тура чемпионата России. Встреча пройдет на стадионе "Анжи Арена" в Каспийске и начнется в 16.30 по московскому времени.

"Анжи": Дюпин, Гапон, Калошин, Белов, Гиголаев, Ахъядов, Ондуа, Кулик, Закиров, Понсе, Долгов.



Запасные: Будаков, Саидов, Эльмурзаев, Маркелов, Гайдаров, Лескано, Иванченко, Агаларов.



"Ростов": Песьяков, Хаджикадунич, Сигурдссон, Новосельцев, Чернов, Глебов, Норманн, Ерёменко, Попов, Зуев, Сигурдарсон.



Запасные: Абаев, Ионов, Шомуродов, Зайнутдинов, Плиев, Гацкан, Щадин.