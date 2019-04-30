Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал московский "Спартак" на 250 тысяч рублей за поведение болельщиков во время гостевого матча 25-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (0:3). Игра прошла в Туле в четверг, 25 апреля.

По ходу первого тайма болельщики красно-белых скандировали оскорбительные кричалки в адрес находившегося в запасе полузащитника Дениса Глушакова и выражали недовольство игрой команды в нецензурной форме.

Также в гостевом секторе фанаты московской команды выломали несколько десятков кресел и перед перерывом пытались их поджечь. Во втором тайме красно-белые устроили файер-шоу.

"За пиротехнику "Спартак" оштрафован на 125 тысяч. За неправомерные действия зрителей, что сидели на ограждении – штраф 75 тысяч рублей. За причинение зрителями имущественного вреда объекту спорта – на 50 тысяч рублей оштрафован "Спартак", – заявил журналистам глава КДК Артур Григорьянц. (РИА "Новости")

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