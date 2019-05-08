Старший тренер "Оренбурга" Ильшат Айткулов дисквалифицирован на четыре матча чемпионата России за нецензурные высказывания в адрес помощника арбитра во время матча 25-го тура с "Енисеем" (1:2). Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

– Айткулов нецензурно выражался в отношении помощника судьи Антона Кобзева. На заседании комиссия установила факт нецензурной брани. Принято решение дисквалифицировать Айткулова на четыре матча, три встречи без учета автоматической дисквалификации. То есть ему осталось провести в отстранении три матча, так как одну игру тренер уже пропустил, – приводит слова Григорьянца "РИА Новости".

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