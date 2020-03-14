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Состав «Спартака» на матч с «Оренбургом» — самый молодой в XXI веке

12:57
Вратарь "Спартака" Александр Максименко. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Вратарь "Спартака" Александр Максименко. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Стартовый состав «Спартака» на матч 22-го тура Тинькофф чемпионата России с «Оренбургом» стал самым молодым для команды в XXI веке. Об этом сообщает официальный Twitter красно-белых.

Сообщается, что средний возраст команды составляет 22,45 года. Матч «Оренбург» — «Спартак» начнется в 14.00 по московскому времени.

Оренбург — Спартак

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1238763712670023681

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