Стартовый состав «Спартака» на матч 22-го тура Тинькофф чемпионата России с «Оренбургом» стал самым молодым для команды в XXI веке. Об этом сообщает официальный Twitter красно-белых.

? Красно-белые выйдут на поле самым молодым составом в XXI веке! Средний возраст команды составляет 22,45 года ? pic.twitter.com/33y055WaeY — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 14, 2020

Сообщается, что средний возраст команды составляет 22,45 года. Матч «Оренбург» — «Спартак» начнется в 14.00 по московскому времени.