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«Сочи» — «Ростов»: Юсупов вывел вперед свою команду

17:59
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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов забил гол в ворота «Ростова» на 66-й минуте матча 10-го тура Тинькофф РПЛ.

Хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа выполнил подачу в штрафную площадь «Ростова», откуда Юсупов красивым ударом с лета положил мяч в сетку ворот соперника.

Сочи — Ростов

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