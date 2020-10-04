Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов забил гол в ворота «Ростова» на 66-й минуте матча 10-го тура Тинькофф РПЛ.

Хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа выполнил подачу в штрафную площадь «Ростова», откуда Юсупов красивым ударом с лета положил мяч в сетку ворот соперника.