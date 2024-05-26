Смолов выразил сожаление в связи с упущенным чемпионством «Динамо»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о поражении от «Краснодара» (0:1) в матче 30-го тура РПЛ.

«Наверное, «Краснодар» по делу победил. Поздравляю соперника со вторым местом. С нашей же стороны... Сожалею, что так все произошло, потому что мы были хозяевами положения, все зависело от нас в этом туре. Но не получилось даже сыграть вничью», — сказал Смолов «СЭ».

«Динамо» завершило чемпионат России на третьем месте в турнирной таблице, «Краснодар» стал вторым, «Зенит» выиграл РПЛ в шестой раз подряд.