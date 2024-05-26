Мусаев — первый тренер в истории «Краснодара» со 100 матчами

Матч 30-го тура против «Динамо» стал для главного тренера Мурада Мусаева сотым в должности главного тренера «Краснодара» (0:1) в чемпионатах России. «Быки» добились минимальной победы над бело-голубыми и показали высший для себя результат в премьер-лиге. Ранее краснодарцы трижды (в сезонах-2014/15, -2018/19 и 2019/20) финишировали на третьем месте.

Кроме того, по итогам сезона Мусаев сравнялся с Олегом Кононовым по числу побед и обогнал его по набранных очкам.

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