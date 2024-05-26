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Сегодня, 10:06

Мусаев — первый тренер в истории «Краснодара» со 100 матчами

Кирилл Бурдаков
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Матч 30-го тура против «Динамо» стал для главного тренера Мурада Мусаева сотым в должности главного тренера «Краснодара» (0:1) в чемпионатах России. «Быки» добились минимальной победы над бело-голубыми и показали высший для себя результат в премьер-лиге. Ранее краснодарцы трижды (в сезонах-2014/15, -2018/19 и 2019/20) финишировали на третьем месте.

Кроме того, по итогам сезона Мусаев сравнялся с Олегом Кононовым по числу побед и обогнал его по набранных очкам.

Все тренеры «Краснодара» в чемпионатах России:

Тренер

Гражданство

Годы

И

В

Н

П

М

О

% очков

Мурад Мусаев

Россия

2018-2021, 2024-н.в.

100

49

25

26

173-104

172

57,33

Олег Кононов

Белоруссия

2013-2016

92

49

23

20

155-88

170

61,59

Славолюб Муслин

Сербия

2011-2013

78

29

20

29

109-108

107

45,73

Игорь Шалимов

Россия

2016-2018

48

22

16

10

67-43

82

56,94

Владимир Ивич

Сербия

2023-2024

33

17

11

5

61-34

62

62,63

Александр Сторожук

Россия

2022

29

13

7

9

44-41

46

52,87

Виктор Гончаренко

Белоруссия

2021

24

10

6

8

37-28

36

50,00
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
1
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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