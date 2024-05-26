Мусаев — первый тренер в истории «Краснодара» со 100 матчами
Матч 30-го тура против «Динамо» стал для главного тренера Мурада Мусаева сотым в должности главного тренера «Краснодара» (0:1) в чемпионатах России. «Быки» добились минимальной победы над бело-голубыми и показали высший для себя результат в премьер-лиге. Ранее краснодарцы трижды (в сезонах-2014/15, -2018/19 и 2019/20) финишировали на третьем месте.
Кроме того, по итогам сезона Мусаев сравнялся с Олегом Кононовым по числу побед и обогнал его по набранных очкам.
Все тренеры «Краснодара» в чемпионатах России:
|
Тренер
|
Гражданство
|
Годы
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
% очков
|
Мурад Мусаев
|
Россия
|
2018-2021, 2024-н.в.
|
100
|
49
|
25
|
26
|
173-104
|
172
|
57,33
|
Олег Кононов
|
Белоруссия
|
2013-2016
|
92
|
49
|
23
|
20
|
155-88
|
170
|
61,59
|
Славолюб Муслин
|
Сербия
|
2011-2013
|
78
|
29
|
20
|
29
|
109-108
|
107
|
45,73
|
Игорь Шалимов
|
Россия
|
2016-2018
|
48
|
22
|
16
|
10
|
67-43
|
82
|
56,94
|
Владимир Ивич
|
Сербия
|
2023-2024
|
33
|
17
|
11
|
5
|
61-34
|
62
|
62,63
|
Александр Сторожук
|
Россия
|
2022
|
29
|
13
|
7
|
9
|
44-41
|
46
|
52,87
|
Виктор Гончаренко
|
Белоруссия
|
2021
|
24
|
10
|
6
|
8
|
37-28
|
36
|
50,00
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4