Смолов через кассационную жалобу будет добиваться компенсации за разбитый автомобиль

Нападающий сборной России Федор Смолов подал жалобу во Второй кассационный суд общей юрисдикции. Футболист оспаривает решение Мосгорсуда об отмене взыскания со страховой компании почти 8 миллионов рублей за аварию со спорткаром BMW M5, сообщает РИА «Новости».

Кассационная жалоба Смолова на решение Московского городского суда от 30 января поступила во Второй кассационный суд общей юрисдикции 23 марта.

Летом 2018 года в Краснодаре Смолов не справился с управлением и влетел в ограждение, после чего бежал с места ДТП. За это Октябрьский райсуд Краснодара на год лишил его прав, также форвард сборной России возместил ущерб городу в 58 тысяч рублей — деньги пошли на ремонт дорожного ограждения.