Слуцкий рассказал, как в клубе следят за весом футболистов

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий во время совместного эфира «Спорт-Экспресса» и «Сколтеха» рассказал, как в клубе следят за лишним весом футболистов во время самоизоляции.

— У нас футболисты обязаны еженедельно взвешиваться и скидывать информацию тренеру по физподготовке. Потому что, когда приступим к тренировкам, будем форсировать подготовку. И очень важно, чтобы был оптимальный вес. Если мы говорим про 1-2 лишних килограмма, это ничего страшного. Хорошо и естественно. Но если показатель выше, концентрируем на это особое внимание.

Корректируем прием пищи, режим дня. Но у нас нет злостных нарушителей. Пытается ли кто-то обмануть? Нет смысла. Ты можешь обмануть сегодня, но никого привести вместо себя на взвешивание после возвращения не сможешь, — сказал Слуцкий.