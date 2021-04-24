Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шварц прокомментировал гол «Химок» в компенсированное время

21:58
Теги:

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» (0:1).

— Довольны ли тем, как вышедшие на замену футболисты попали в игру?

— Сегодня все игроки хорошо себя проявили. Это касается и игроков стартового состава тоже. Повторюсь, мы не смогли реализовать наши шансы. К сожалению, в некоторых моментах нам не хватило какого-то спокойствия для реализации того множества моментов. На протяжении всего матча мы доминировали. «Химки» — очень крепкий соперник. Эта команда за последние месяцы одержала много побед и набрала хороший ход. У них большой очковый багаж.

— Сегодня «Динамо» впервые пропустило в компенсированное время. Удалось посмотреть тот эпизод, что там случилось?

— К сожалению, нам не удалось заблокировать удар. Так получилось, что игрок «Химок» вошел в штрафную и нанес разящий удар. Это был один из немногих опасных моментов у «Химок». Я сегодня посмотрел статистику, «Динамо» нанесло 21 удар, а «Химки» — 8. Мы выиграли 63 процента единоборств. В дополнительное время у «Химок» получился так называемый lucky punch, или же счастливый удар, если можно так выразиться.

(Владимир Пушкарев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 17668
Все опросы
«Зенит» теперь не упустит чемпионство?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
«Зенит» разгромил «Ротор» на своем поле
«Авангард» — ЦСКА: все голы матча
Карацев победил первую ракетку мира Джоковича и вышел в финал турнира в Белграде

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры