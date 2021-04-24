Шварц прокомментировал гол «Химок» в компенсированное время

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» (0:1).

— Довольны ли тем, как вышедшие на замену футболисты попали в игру?

— Сегодня все игроки хорошо себя проявили. Это касается и игроков стартового состава тоже. Повторюсь, мы не смогли реализовать наши шансы. К сожалению, в некоторых моментах нам не хватило какого-то спокойствия для реализации того множества моментов. На протяжении всего матча мы доминировали. «Химки» — очень крепкий соперник. Эта команда за последние месяцы одержала много побед и набрала хороший ход. У них большой очковый багаж.

— Сегодня «Динамо» впервые пропустило в компенсированное время. Удалось посмотреть тот эпизод, что там случилось?

— К сожалению, нам не удалось заблокировать удар. Так получилось, что игрок «Химок» вошел в штрафную и нанес разящий удар. Это был один из немногих опасных моментов у «Химок». Я сегодня посмотрел статистику, «Динамо» нанесло 21 удар, а «Химки» — 8. Мы выиграли 63 процента единоборств. В дополнительное время у «Химок» получился так называемый lucky punch, или же счастливый удар, если можно так выразиться.

(Владимир Пушкарев)