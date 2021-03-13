Шварц объяснил, почему Паршивлюк вышел в основе на матч со «Спартаком»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после поражения от «Спартака» (1:2) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ ответил на вопрос о выборе состава на встречу и оценил игру своих футболистов.
— Захарян продолжает всех впечатлять. Как оцените его прогресс? Вы уже понимаете его потенциал?
— Для него это было первое дерби, тем более, с первых минут. Я доволен качеством игры, которое он показал. Мне нравится, как он работает на тренировках. Ему всего 17. У Захи всё еще впереди, думаю, его ждет серьезный прогресс.
— Повлияло ли на вас то, что буквально накануне вы узнали, что Фомин сможет сыграть?
— До вечера четверга мы были уверены, что он не сможет играть. В пятницу мы уже встраивали его в нашу схему. Но с точки зрения подготовки к матчу — это не было определяющим.
— Захарян после пропущенного гола проявил себя лидером. Не будет ли он в дальнейшем играть в центре, а не на фланге?
— Он универсальный игрок, может сыграть как вингером, так и «десяткой», так и «восьмеркой».
— Почему в основе вышел Паршивлюк? Почему не поменяли его еще в перерыве?
— В кубковом матче он также играл на правом фланге, и мы решили сегодня ничего не менять. Во втором тайме, когда мы понимали, что будет много единоборств, чтобы не рисковать получением Сергеем второй желтой карточки, мы решили его заменить, — сказал Шварц.
(Артем Калинин)
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