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Шварц — о матче со «Спартаком»: «Игра была с равными шансами на успех»

21:40
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил игру команды в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:2).

— Первый удар в створ Динамо нанесло в заключительной трети матча. С чем это связано?

— В первом тайме у нас тоже были подходы. не хватало точности в завершающей фазе атаки. Мы хорошо выходили из обороны в атаку. Игра была с равными шансами на успех. Назвал бы этот матч равным.

— Вы сказали, что игра была равной, но в чем тогда была причина поражения? Что не получилось у Динамо?

— В первую очередь, я отметил бы очень высокий класс игроков «Спартака». И вторая причина, наверное, в том, что в переходных фазах игры мы могли бы быть более точными. У нас хватало брака в передачах, не получалось осуществлять переходы с завершением — с созданием опасных моментов. Считаю, как минимум одного очка мы сегодня заслуживали. В подобных играх все решают нюансы.

«Спартак» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, опередив столичный ЦСКА (40). «Динамо», победная домашняя серия которого прервалась на отметке в шесть матчей, с 36 очками располагается на пятой строчке.

(Артем Калинин)

Динамо — Спартак

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