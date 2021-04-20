Председатель судейского комитета РФС и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Ашот Хачатурянц в интервью «СЭ» оценил работу Михаила Вилкова в ходе матча «Локомотив» — «Ростов» (4:1) и объяснил причины его отстранения.

— В воскресенье и понедельник появились новости о Михаиле Вилкове. Вы подтвердили, что он больше не будет работать арбитром — его карьера завершена. Одна из причин утрата доверия. Что это значит?

— Первое отстранение Вилкова в этом сезоне произошло после того, как он солгал (это случилось в октябре 2020 года после матча 11-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Рубин» (3:1). — Прим. А.Б.). Он был освобожден на восемь матчей и приступил к работе в РПЛ в 20-м туре. Тогда как раз использовалась формулировка «утрата доверия». Сейчас у нас нет доказательств предвзятого судейства, иначе его работой на игре «Локомотив» — «Ростов» занимались бы правоохранительные органы. Но могу сказать, что совершенные ошибки не соответствовали уровню этого судьи. Он не должен был так ошибаться.

(Александр Бобров)