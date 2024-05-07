Педро признан лучшим игроком «Зенита» в апреле

Вингер «Зенита» Педро признан лучшим игроком клуба в апреле. 18-летний бразилец провел за указанный период 6 матчей и забил 3 гола.

«Поздравляем с первой индивидуальной наградой в составе «Зенита», — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.

Всего в этом сезоне Педро провел за «Зенит» 11 матчей и забил 3 гола.