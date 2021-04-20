Карпин поддержал решения Хачатурянца: «Пришло время принимать жесткие меры»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поддержал решение главы КДК РФС Ашота Хачатурянца пожизненно отстранить от судейской деятельности арбитра Михаила Вилкова.
19 апреля Хачатурянц объяснил отстранение Вилкова в связи с утратой доверия. По его словам, последней каплей стало судейство в матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1). В этой игре арбитр допустил две очевидные ошибки по мнению ЭСК.
«Двумя руками за те решения, которые принимает Ашот Хачатурянц. Не акцентировал бы внимание только на решении по арбитру Вилкову, говорю в принципе о переменах в судействе. Пришло время принимать жесткие меры. Те меры, которые приняты и о которых знают все, всколыхнуло это болото.
Необходимость столь решительных мер? Уже давно назрела. Все говорят о том, что это длится не годами, а десятилетиями. Именно поэтому выражаю поддержку главе судейского комитета РФС», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-karpin-moya-podderzhka-hachaturyantsu-prishlo-vremya-prinimat-zhestkie-mery/
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