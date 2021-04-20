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«Матч ТВ» покажет дерби «Спартак» — ЦСКА

17:25
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Матч 27-го тура Тинькофф-РПЛ «Спартак» — ЦСКА будет показан по «Матч ТВ» в прямом эфире, сообщает пресс-служба РПЛ в своем Telegram-канале.

Столичное дерби «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 25 апреля. Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками в 26 матчах. ЦСКА (46) — на 5-м месте.

В субботу, 24 апреля, «Матч ТВ» покажет игру «Урал» — «Ахмат» (начало — 14.00).

Спартак — ЦСКА

Дополнительная информация:

https://t.me/premierliga/1520

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры